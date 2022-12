„Regelrechter Tsunami“: Aquarium am Berliner Dom geplatzt 16 Meter hoch, gefüllt mit einer Million Liter Wasser, 1500 Fische: Das Großaquarium am Berliner Dom war eine bekannte Touristenattraktion in Berlin. Am früh... Marion van der Kraats , Gerd Roth und Fabian Nitschmann , dpa

Trümmer liegen vor dem Eingang eines Süßwarengeschäftes neben den Türen zum Sea Life im Radisson Hotel. Soeren Stache/dpa

Berlin -Ein Knall mit verheerenden Folgen hat am Freitag die Hauptstadt erschüttert. Das riesige Aquarium Aquadom mit 1500 Fischen in einem Hotel nahe dem Berliner Alexanderplatz ist zerborsten. Eine Million Liter Wasser ergossen sich am sehr frühen Morgen aus dem zerstörten 16 Meter hohen Glaszylinder in das Hotel und auf die Straße.