Im Regierungsflieger muss niemand eine Maske anziehen. Für alle anderen Flüge soll die Maskenpflicht innerhalb Deutschland hingegen noch verschärft werden. Künftig sollen nur noch FFP-2-Masken erlaubt sein, bislang durften auch OP-Masken verwendet werden. Das berichtet die Bild-Zeitung. „Scholz und Habeck fliegen ohne und wir nur noch MIT FFP2-Maske“, heißt es in dem Bericht weiter. Demnach will das Bundeskabinett die Regelung am morgigen Mittwoch (24. August) verschärfen.

Weil der Regierungsflieger zur Luftwaffe gehört, sind er und seine Passagiere (meist hochrangige Politiker) aber nicht von der neuen Regelung betroffen. Ein Luftwaffen-Sprecher sagte der Bild am Dienstag (23. August): „Der Bedarfsträger stellt für die Delegation sicher, dass Passagiere getestet sind. Das Tragen einer Maske wird nur noch empfohlen.“ Und: „Die Hygienemaßnahmen an Bord der Flugbereitschaft regelt ein Geschwaderbefehl.“

Die Rechtsanwältin Jessica Hamed hatte dazu mitgeteilt: „Von den juristischen Fragen abgesehen zeigt die Causa eines ganz deutlich: Bundesregierung und Bundeskanzler halten es für unproblematisch, (...) über mehrere Stunden eng ohne Maske zusammen zu sein und desavouieren damit die Maskenpflicht endgültig.“

Die „Ausflüchte“ mit der Luftwaffe, so Hamed, „sind - zurückhaltend formuliert - beschämend. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass sich hochstehende Politiker*innen Ausnahmen abbedingen.“