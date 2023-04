Regen und Sonnenschein - Deutschland beim Wetter geteilt Tiefdruckeinfluss in Verbindung mit kühler Meeresluft sorgt für wechselhaftes Wetter am Wochende in Deutschland. Wer einen Spaziergang plant, sollte den Rege... dpa

Offenbach -Viel Regen und Neuschnee in den Alpen: Das Wochenende wird der Wettervorhersage zufolge in großen Teilen Deutschlands wenig frühlingshaft. An diesem Samstag regnet es von Schleswig-Holstein und der Nordsee über die Mitte bis nach Südostbayern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach vorhersagte. Später wird es auch im Südwesten nass.