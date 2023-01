Regen und Wind in Berlin und Brandenburg Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf einen windigen Samstag einstellen. Ab dem frühen Abend treten zeitweise Windböen bis 60 Kilometer pro ... dpa

Die Oberbaumbrücke spiegelt sich bei trüben, regnerischem Wetter im Wasser der Spree. Jens Kalaene/dpa

Berlin -Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf einen windigen Samstag einstellen. Ab dem frühen Abend treten zeitweise Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. In der Nacht zum Sonntag lassen die Böen vorübergehend nach.