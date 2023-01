Regensburg hat die meisten Single-Haushalte Seit Jahren rangiert Regensburg bei den Einpersonenhaushalten auf Platz eins. Auch in diesem Jahr liegt die Stadt wieder deutlich über dem Durchschnitt. dpa

Nürnberg -Regensburg bleibt nach einer Studie die Single-Hauptstadt Deutschlands. Nirgendwo lebten 2022 so viele Menschen allein wie in der Großstadt in der Oberpfalz, teilte das Unternehmen GfK in Nürnberg mit. Der Anteil der Einpersonenhaushalte lag demnach in der Stadt bei 52,7 Prozent - und damit deutlich über dem bundesweiten Anteil von 40,9 Prozent.