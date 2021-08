Kingston - Der jamaikanische Musikproduzent und Musiker Lee „Scratch“ Perry ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Wie der Guardian in einem Nachruf auf den Musiker schreibt, berichteten jamaikanische Medien, dass Lee „Scratch“ Perry in einem Krankenhaus in Lucey gestorben sei. Die Todesursache wurde demnach noch nicht bekannt gegeben. Jamaikas Premierminister Andrew Holness kondolierte bereits auf Twitter.

My deep condolences to the family, friends, and fans of legendary record producer and singer, Rainford Hugh Perry OD, affectionately known as "Lee Scratch" Perry. pic.twitter.com/Eec2MEd6yC — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 29, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Lee „Scratch“ Perry war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Entwicklung des Reggae, Ska und des Dub in Jamaika. Er arbeitete mit vielen Größen des Reggae, aber auch mit Musikern anderer Genres zusammen, darunter Bob Marley and the Wailers, the Congos, Adrian Sherwood und den Beastie Boys.

Bekannt wurde er vor allem durch seine exzentrische Art sowie durch seinen äußerst gewagten Umgang mit Effekten und Mischpult. „Man könnte Lee Perry gar nicht auf eine Sache reduzieren – er ist der Salvador Dali der Musik“, sagte Keith Richards dem Magazin Rolling Stone im Jahr 2010.

1973 gründete Lee „Scratch“ Perry in Kingston das Black Ark Studio, in dem fast alle bekannten Musiker Jamaikas zu Gast waren. Seine berühmtesten Werke nahm er mit den Upsetters auf: Blackboard Jungle (1973) und Super Ape (1976).