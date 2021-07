Berlin - Die Bundesregierung hat den Schlagerhit „Hello again“ von Howard Carpendale in einem Fernsehspot neu aufgelegt, um mehr Menschen von einer Corona-Impfung zu überzeugen. Der Clip mit einem Cover des Songs wurde am Donnerstag online veröffentlicht, ab Freitag soll er im Fernsehen und auf Streamingdiensten ausgestrahlt werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Der kurze Spot zeigt eine Frau, die nach einer Impfung die Straßen betritt, welche gerade wieder zum Leben erwachen. Zunächst hatte die Funke Mediengruppe darüber berichtet.

Die Corona-Schutzimpfung ist unser Weg aus der #Pandemie. Mit ihr holen wir uns das volle Leben zurück – #HelloAgain, Normalität. Lassen Sie sich #impfen, denn jede #Impfung zählt. Mehr zur #CoronaSchutzimpfung unter: https://t.co/42TwbObw6B https://t.co/3kYnY8f40G — BMG (@BMG_Bund) July 22, 2021

Gesundheitsministerium: Weitere TV-Spots sollen folgen

Das Video zeigt Menschen bei Geburtstagsfeiern, in Cafés, auf Konzerten und bei Fußballspielen. Die Botschaft am Ende lautet: „Holen wir uns das volle Leben zurück“ und „Jede Impfung zählt“. Laut Gesundheitsministerium sollen weitere TV-Spots folgen, die an die Zweitimpfung gegen Corona erinnern. „Ziel ist dabei u.a., bisher unentschlossene Bürgerinnen und Bürger für eine Erstimpfung zu erreichen“, so eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums.