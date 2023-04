Regina Ziegler ist ein halbes Jahrhundert im Geschäft Regina Ziegler kennt die deutsche Film- und Fernsehbranche wie kaum jemand anderes. Die Grande Dame ist jetzt 50 Jahre dabei: „Fliegst du durch die Vordertür... Christof Bock , dpa

ARCHIV - Die Filmproduzentin Regina Ziegler ist schon ein halbes Jahrhundert im Geschäft - lange Zeit als einzige Frau in der Branche. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Man hat Regina Ziegler schon in den Jahren 2012, 2016 und 2018 namhafte Preise für ihr filmisches Lebenswerk verliehen. Oft bekommen diese Auszeichnung Stars, die in erster Linie zurückblicken. Aber Deutschlands erfolgreichste Film- und Fernsehproduzentin macht auch mit 79 Jahren nicht den Eindruck, sich zurückziehen zu wollen. Am (Donnerstag) 27. April ist sie ein halbes Jahrhundert im Geschäft.