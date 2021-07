Kolbaskowo - Auf der Bahnstrecke zwischen dem polnischen Stettin (Szczecin) und Tantow in Brandenburg ist ein Regio-Zug entgleist. Er war unterwegs nach Berlin und stieß am Donnerstagmorgen an einem Bahnübergang in dem Dorf Kolbaskowo mit einem Lastwagen zusammen. Dies berichtet die Agentur PAP unter Berufung auf die Feuerwehr. Der Unfall ereignete sich drei Kilometer vor der deutschen Grenze.

8:00 Kołbaskowo. Na miejscu trwają prace zabezpieczające. Usunięcie wykolejonych wagonów pociągu relacji Szczecin-Berlin wymaga uzgodnień ze stroną niemiecką. pic.twitter.com/URnByjp9rZ — Piotr Tuzimek (@PiotrTuzimek) July 29, 2021

Acht Menschen wurden mit leichten Verletzungen wie Schürfwunden und Prellungen ambulant behandelt. Niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Lkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen.

imago/Sebastian Nowik Durch die Wucht des Aufpralls sprangen Waggons aus den Gleisen.

Der Bahnverkehr an der Unglücksstelle wurde vorübergehend unterbrochen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Regio-Bahn RE66 fährt täglich von Szczecin Glowny nach Berlin-Gesundbrunnen und hat elf Stationen.