Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schwerem Gewitter in der Region Potsdam und westlich davon. Am Mittwochabend gaben die Meteorologen eine sogenannte Vorabinformation Unwetter heraus. Mit diesen sei in der Nacht zu Donnerstag ab 3 Uhr zu rechnen, sie könnten bis zum nächsten Mittag um 12 Uhr auftreten.

Die Meteorologen rechnen mit heftigem, lokal auch extremen Starkregen zwischen 30 und 60, teilweise sogar bis zu 100 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder wenigen Stunden. Zudem müsse mit Sturmböen oder schweren Sturmböen zwischen 70 und 100 km/h gerechnet werden. Gebietsweise könne auch Hagel mit einer Korngröße um 2 Zentimeter auftreten.

Die Feuerwehr Potsdam warnte die Bevölkerung bereits im Onlinedienst X (vormals Twitter), Schutzmaßnahmen zu treffen und die Warnlage im Auge zu behalten – unter anderem über die Warn-App Nina.

⚠️ Der @DWD_presse hat eine UnwetterVORWARNUNG für die @LH_Potsdam veröffentlicht: schwere Gewitter sind möglich. Behaltet die Wetter- & Warnlage aufmerksam im Auge & trefft ggf. Schutzmaßnahmen. Weitere Infos über NINA-WarnApp & DWD.

In der Nacht zum Mittwoch hatte schweres Unwetter in Brandenburg an der Havel massive Schäden in einem beispiellosen Ausmaß hinterlassen. „Das habe ich wirklich noch nie erlebt in dieser Dimension“, sagte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Bei dem Unwetter am Dienstagabend erreichte der tosende Wind Orkanstärke. Unzählige Bäume krachten um, Hausdächer flogen weg, Keller liefen voll, viele Straßen waren unpassierbar. Eine Frau wurde verletzt unter einem Baum gefunden.

In Brielow am Betzsee (Potsdam-Mittelmark) schlug wahrscheinlich ein Blitz in ein Haus ein und löste ein Feuer aus. Das Gebäude brannte nieder und ist laut Polizei einsturzgefährdet.

Die Feuerwehr bereite sich angesichts der Wettervorhersage für Donnerstag intensiv vor, sagte der für die Feuerwehr zuständige Beigeordnete Thomas Barz am Mittwoch. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird.“ Als mögliches betroffenes Gebiet wurde erneut auch Brandenburg an der Havel ausgewiesen. (mit dpa)