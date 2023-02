„Reinheitsgebot“ bei Cannabis – Verband fordert Standards Den Vergleich mit dem Alkoholkonsum ziehen Befürworter der Cannabis-Legalisierung schon länger. Nun spricht sich ein Lobbyverband für ein „Reinheitsgebot“ auch bei Gras aus. dpa

Cannabispflanzen könnten künftig legal angebaut werden. Sebastian Kahnert/dpa

Berlin -Wie beim Bier sollte es nach den Vorstellungen der Branchenvertreter auch bei Cannabis für den Fall einer Legalisierung ein „Reinheitsgebot“ geben. Der Branchenverband Cannabiswirtschaft legte dazu am Donnerstag Vorschläge vor. In einem Papier werden spezielle Qualitätsanforderungen empfohlen, etwa Standards zur Qualitätssicherung in Produktionsbetrieben, Vorgaben für Verpackungen und Lagerung oder Grenzwerte für Verunreinigungen, Schwermetalle oder Pestizide.