Reinickendorf: 18-Jähriger sticht Jugendlichem Messer in die Brust

An der Emmentaler Straße gipfelt ein Streit in eine Messerattacke. Täter und Opfer flüchten zu ihren Freundinnen, wo sie von Polizisten aufgespürt werden.

Ein Jugendlicher ist in Berlin-Reinickendorf bei einem Messerangriff verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen beobachtet, wie sich der 17-Jährige am Samstagnachmittag an der Emmentaler Straße mit einem Heranwachsenden stritt. Die Meinungsverschiedenheit gipfelte in eine handfeste Auseinandersetzung.

Laut Zeugenaussagen soll der Ältere, ein 18-Jähriger, plötzlich ein Messer gezogen haben, was er dem Jüngeren in die linke Brust stieß. Das Opfer konnte trotz Stichwunde flüchten und sich in Sicherheit bringen. Alarmierte Polizisten spürten ihn später in der Wohnung seiner Freundin auf. Rettungskräfte brachten ihn daraufhin in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Auch der verdächtige Messerstecher war zu seiner Freundin geflüchtet. Polizisten nahmen ihn in der Wohnung der jungen Frau fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Nachdem er dort zu der Messerattacke befragt worden war, wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.