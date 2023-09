Reinickendorf: 76-jährige Autofahrerin rammt Polizeiauto – Verletzte

Eine 76-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag in Berlin-Reinickendorf bei einem Abbiegeversuch ein Polizeiauto gerammt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte die Frau wohl von der Lindauer Allee nach links in die Residenzstraße abbiegen. Den Angaben zufolge geriet sie dabei in die Gegenfahrbahn auf der Residenzstraße. Ein Autofahrer, der sich in der Residenzstraße auf der linken Spur befand, konnte einen Zusammenstoß noch verhindern.

Danach soll die 76-Jährige, deren Wagen zu diesem Zeitpunkt mit der Front in der Gegenfahrbahn stand, einfach weitergefahren sein – allerdings offenbar nicht weit. Ihr Wagen kollidierte kurz darauf mit einem Polizeiauto, das auf der mittleren Spur der Residenzstraße und von der Autofahrerin aus gesehen im Gegenverkehr fuhr.

Beifahrerin muss aus dem Auto herausgeschnitten werden

Die 76-Jährige blieb unverletzt. Ihre 64 Jahre alte Beifahrerin hingegen musste von Einsatzkräften der Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Auto befreit werden. Sie klagte über Schmerzen am Kopf sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizist am Steuer des Einsatzwagens wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und beendete anschließend seinen Dienst.