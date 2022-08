Für einen Unfall in Reinickendorf, bei dem eine Fußgängerin am Montagnachmittag schwer verletzt wurde, sucht die Berliner Polizei nun Zeugen.

Laut Polizei überquerte die 89-Jährige gegen 14.45 Uhr in Höhe des Ritterlandwegs die Residenzstraße. Dabei erfasste sie ein 26-Jähriger mit seinem Auto. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, darunter mehrere Knochenbrüche. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei fragt: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in Pankow unter der Telefonnummer (030) 4664-172800, per E-Mail unter Dir1K24VUK@Polizei.Berlin.de , an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.