Berlin-Reinickendorf: Fahrer verliert Kontrolle, Auto kippt auf die Seite

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf ist ein 42-jähriger Autofahrer am Samstag verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann kurz vor 19 Uhr mit seinem Auto in die Gotthardstraße von der Scharnweberstraße in Richtung Holländerstraße gefahren sein. Dabei soll er aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Auto verloren haben und ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto gestreift haben. Dadurch kippte der Fahrer mit seinem Auto auf die linke Seite und verletzte sich im Gesicht.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Gotthardstraße war zwischen Holländerstraße und Scharnweberstraße für eine Stunde für den Verkehr gesperrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.