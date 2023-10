Reinickendorf: Feuer in Wohneinrichtung ausgebrochen – Polizei vermutet Brandstiftung

Bei einem Feuer in einem Wohnheim in Borsigwalde in Berlin-Reinickendorf ist am Dienstagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ersten Erkenntnissen zufolge ein Zimmer in dem Haus in der Ernststraße gegen 23.15 Uhr in Brand.

Der Bewohner des Brandzimmers soll sich nach ersten Aussagen von Zeuginnen und Zeugen zuvor eigenständig vom Ort entfernt haben. Ein Bewohner eines Nachbarzimmers wurde wegen einer Rauchgasvergiftung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

#Brandbekämpfung in #Borsigwalde.

Vollbrand einer Wohnung im EG eines 5-geschossigen Wohngebäudes in der #Ernststraße. 7 Personen in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst gesichtet. 1 Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. #EstuK pic.twitter.com/cRf8tnI2gm — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 3, 2023

Die Feuerwehr war vor Ort und löschte die Flammen, konnte jedoch ein vollständiges Ausbrennen des Zimmers nicht mehr verhindern. Zudem wurden sieben Personen aus dem Gebäude gerettet. Rettungskräfte brachten den Bewohner eines Nachbarzimmers mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.