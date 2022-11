Reinickendorf: Jugendliche brechen mit Gullydeckel in Tankstelle ein

Zwei Jugendliche und ein Heranwachsender haben in der Nacht zum Samstag in Berlin-Reinickendorf in eine Tankstelle eingebrochen. Dabei wurden sie von Zivilpolizisten beobachtet. Nach Angaben der Polizei Polizei sahen die Beamtinnen und Beamten, wie die 16-, 17- und 20-Jährigen mit einem Gullydeckel eine Scheibe der Tankstelle im Zabel-Krüger-Damm in Waidmannslaust beschädigten und anschließend in das Geschäft einstiegen.

Die zivilen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 konnten die Einbrecher überraschen. Bei dem Versuch, zu flüchten, nahmen sie den 16- und den 20-Jährigen vorläufig fest. Dem dritten Tatverdächtigen gelang zunächst die Flucht. Doch auch seine Identität konnte mittlerweile ermittelt werden.

Bei den beiden Festgenommenen stellten die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut, darunter Zigaretten, sicher. Sie kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Da sie angaben, unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen, wurde laut Polizei ihnen Blut abgenommen. Anschließend kamen sie auf freien Fuß. Der 16-Jährige wurde von Angehörigen abgeholt. Gegen das Trio wird nun wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.