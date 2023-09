Reinickendorf: Jugendliche Intensivtäter knacken Auto – Polizei schnappt zu

Zivilpolizisten haben in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Reinickendorf zwei jugendliche Intensivtäter bei einem Diebstahlsversuch festgenommen. Gegen 1.10 Uhr beobachteten Einsatzkräfte die beiden 14 und 15 Jahre alten Tatverdächtigen, die sich offenbar an der Einmündung Borsigwalder Ecke Eichstädter Weg für am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge interessierten.

Die Beamten nahmen einen Knall wahr und bemerkten anschließend, dass sich einer der Jugendlichen durch die eingeschlagene Scheibe auf der Beifahrerseite in den Innenraum eines Toyota beugte und diesen durchsuchte, während sein mutmaßlicher Komplize Schmiere stand. Hinzugerufene Einsatzkräfte nahmen den 14-Jährigen noch am mutmaßlichen Tatort, den 15-Jährigen nach einer kurzen Flucht in der Nähe fest. Bei der Flucht ließ der Jugendliche einen Glasbrecher fallen.

Die bereits als Intensivtäter polizeibekannten Jungen kamen in Gewahrsam, wurden dort erkennungsdienstlich behandelt und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.