Reinickendorf: Kind wird von Auto erfasst und erleidet Kopfverletzungen

Ein Kind ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als der elfjährige Junge gegen 8 Uhr plötzlich über den Wilhelmsruher Damm lief, um die Fahrbahn zu überqueren.

Das Kind stürzte und erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten es in ein Krankenhaus, in dem es stationär behandelt wird. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen, so die Polizei weiter. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 übernommen.