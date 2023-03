Reinickendorf: Mann öffnet Autotür – Bus fährt dagegen und zertrümmert Hand

Ein Autofahrer öffnete genau in dem Moment die Tür seines Autos, als gerade ein BVG-Bus von hinten kam. Es kam zu einer folgenschweren Kollision.

Ein Autofahrer hat in Berlin-Reinickendorf offenbar nicht auf den herannahenden Verkehr geachtet. Nach Angaben der Polizei öffnete der 27-Jährige am Freitagnachmittag auf einem Seitenstreifen an der Scharnweberstraße die Tür seines geparkten Opels. Der Mann habe nicht bemerkt, wie sich währenddessen von hinten ein BVG-Bus näherte.

Der Bus kollidierte mit der geöffneten Autotür, wobei die Hand des Mannes zwischen die Fahrzeuge gequetscht und zertrümmert wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach Informationen der Berliner Zeitung wurde die Hand so schwer verletzt, dass sie möglicherweise amputiert werden muss. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte versucht nun herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Ermittlungen dauern an.