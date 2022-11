Reinickendorf: Mann sticht Zimmergenossen Messer in den Hals – Festnahme

In einem Wohnheim an der Scharnweberstraße gerieten zwei junge Männer aneinander. Der Streit gipfelte in eine blutige Auseinandersetzung.

Ein junger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Reinickendorf von seinem Zimmergenossen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 19-Jährigen in der Nacht zum Dienstag in einem Wohnheim an der Scharnweberstraße in Streit geraten. Der eine habe dem anderen dann mit einer Klinge Stichverletzungen am Rücken und Hals zugefügt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten, bevor er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst bei der Durchsuchung des Wohnheims nicht gefunden werden, so die Polizei. Gegen 5 Uhr kehrte er jedoch zurück und wurde von Polizisten festgenommen.