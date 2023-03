Reinickendorf: Attacke mit Handgranate und Messer – Mordkommission ermittelt

Polizei und Rettungskräfte am Tatort in Reinickendorf.

Polizei und Rettungskräfte am Tatort in Reinickendorf. Morris Pudwell

Ein Mann soll in der Nacht zum Samstag mehrere Menschen in Berlin-Reinickendorf verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, soll der 61-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen gegen 23.15 eine Handgranate vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses an der Pankower Allee gezündet haben, wodurch zwei Frauen im Alter von 42 und 48 Jahren sowie ein ebenfalls 61-jähriger Mann verletzt wurden.

Anschließend soll der Tatverdächtige auf die 42-Jährige und den 61-Jährigen zugestürmt sein und beide mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige in eine in der Nähe befindliche Kleingartenanlage.

Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen den Mann dort fest und brachten ihn einen Polizeigewahrsam, wo er der Mordkommission überstellt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem 61-jährigen Verletzten besteht Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Hintergrund dauern an.