Reinickendorf: Maskierte überfallen Hotel

Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zu Donnerstag ein Hotel in Reinickendorf überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Täter gegen 3.10 Uhr die Lobby des Hotels in der Holländerstraße. Dort bedrohten sie den 37-jährigen Rezeptionisten mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten die Herausgabe von Geld.

Einer der Tatverdächtigen entwendete anschließend Geld aus einer Schublade. Schließlich sollen die beiden mit der Beute auf der Holländerstraße in Richtung Residenzstraße geflüchtet sein. Der 37-Jährige blieb unverletzt.