Reinickendorf: Raser rammt mehrere geparkte Autos – vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall im Reinickendorfer Ortsteil Wittenau sind am Samstagabend vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 28-jähriger Autofahrer vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen des Wilhelmsruher Damms unterwegs, als er nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto sowie gegen einen Pkw, der von einem 30-Jährigen gerade eingeparkt wurde. Der Mann und seine 26-jährige Beifahrerin, die ihn vom Straßenrand aus gerade einwies, wurden durch die Kollision am Kopf und an der Schulter verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen gegen drei weitere geparkte Autos geschleudert, so die Polizei. Dabei wurde eine 26-jährige Frau verletzt.

Der Unfallverursacher und die anderen drei Unfallopfer kamen verletzt ins Krankenhaus. Ein 24-jähriger Beifahrer klagte zudem über Kopf- und Nackenschmerzen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der Wilhelmsruher Damm war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 20.40 Uhr zwischen Oranienburger und Finsterwalder Straße gesperrt, wovon auch mehrere Buslinien betroffen waren. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 übernommen.