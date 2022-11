Reinickendorf: Seniorin bei Raubüberfall schwer verletzt

Am Dienstagabend wurde eine betagte Dame bei einem Handtaschenraub schwer verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete, die Seniorin kam ins Krankenhaus.

dpa/Jens Büttner

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr wurde eine Seniorin in Berlin-Reinickendorf bei einem Raubüberfall schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Berliner Polizei war die 80-Jährige in der Straße Alt-Reinickendorf unterwegs, als von hinten ein der Beschreibung nach Jugendlicher an sie herantrat und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen.

Die Seniorin hielt ihre Handtasche fest und stürzte durch den Zug des Räubers an der Tasche zu Boden. Anschließend flüchtete der junge Mann. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 80-Jährige mit einem Schulterbruch zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen dauern an.