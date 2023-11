Reinickendorf: Nachbarschaftsstreit endet in Messerattacke

Ein Streit unter Nachbarn in Tegel in Berlin-Reinickendorf ist am Dienstag für einen Mann im Krankenhaus geendet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es gegen 16.35 Uhr im Hausflur aus noch nicht bekannten Gründen zum Streit zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses am Bottroper Weg. Ein 39-jähriger Mann soll dabei seinen 47-jährigen Nachbarn mit mehreren Messerstichen verletzt haben.

Im Anschluss sollen beide Männer in ihre Wohnungen zurückgekehrt sein. Von dort aus rief der Verletzte die Polizei. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 47-Jährigen mit Verletzungen am Arm und am Rumpf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung festgenommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme konnte der 39-Jährige den Polizeigewahrsam anschließend wieder verlassen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.