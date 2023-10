Reinickendorf: Unfall mit Polizeiauto – mehrere Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto sind am Freitagmorgen in Reinickendorf mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Polizist mit Blaulicht und Martinshorn die Scharnweberstraße in Richtung Seidelstraße entlang. An der Kreuzung zur Antonienstraße stieß das Polizeiauto mit dem Wagen eines 61-jährigen Autofahrers zusammen, der in Richtung A111 unterwegs war.

Der 61-Jährige und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 60 und 82 Jahren erlitten durch den Unfall innere Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch die insgesamt drei Polizistinnen und Polizisten, die sich im Einsatzwagen befanden, kamen ins Krankenhaus. Eine Polizistin wurde stationär aufgenommen, der Fahrer des Polizeiautos und ein weiterer Polizist wurden nach ambulanter Behandlung entlassen.

Bei dem Unfall krachte das Polizeiauto gegen eine Ampel auf einer Mittelinsel, die dadurch schweren Schaden nahm. Die Scharnweberstraße war in beiden Richtungen zwischen Seidelstraße und Eichborndamm zeitweise gesperrt.