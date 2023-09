Reinickendorf: Verkehrsunfall mit Polizeiauto – mehrere Verletzte

In Berlin-Reinickendorf sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiwagen und einem Auto mehrere Menschen verletzt worden. Die Autos stießen am Donnerstagvormittag an der Lindauer Allee/Ecke Residenzstraße zusammen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen soll das Polizeiauto ohne Sonder- und Wegerechte unterwegs gewesen sein und Vorfahrt gehabt haben.

Wir wünschen den drei verletzten Kolleg., denen heute an der Residenzstraße die Vorfahrt genommen wurde, alles Gute — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) September 28, 2023

Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung noch nicht mitteilen. Auch weitere Details waren noch nicht bekannt. In dem Einsatzauto befanden sich drei Personen, in dem anderen Auto zwei.