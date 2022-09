Ein Reisebus mit 32 Insassen ist in Österreich einen Hang hinuntergestürzt und hat sich überschlagen. Nach dem Unfall am Donnerstagabend in der Nähe von Bad Mitterndorf (Steiermark) wurden vier Schwer- und 20 Leichtverletzte in Krankenhäusern versorgt, wie die Polizei mitteilte. Es laufe ein Großeinsatz für die Bergung, auch zwei Rettungshubschrauber seien angefordert worden.

Der Reisebus aus dem steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld befand sich auf dem Weg zum Grundlsee, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet. Dem Bericht nach war der Bus aus noch ungeklärter Ursache auf einem nicht befestigten Weg unterwegs. Das Fahrzeug stürzte schließlich über eine hohe Böschung und überschlug sich einmal. Danach soll der Bus unmittelbar neben einem Teich auf den Rädern zum Stehen gekommen sein. Laut Feuerwehr befreiten sich alle Insassen von selbst, eingeklemmt wurde niemand.

Vier Schwerverletzte in Krankenhäuser gebracht

Zwei Schwerverletzte mussten mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, zwei weitere konnten mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. 20 Menschen wurden zudem leicht verletzt und kamen ebenfalls in Krankenhäuser. Ob sich unter den Verunglückten auch Deutsche befinden, war zunächst nicht bekannt.