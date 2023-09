Geldnot: Venedig führt Eintrittsgeld für Tagestouristen ein

Nun ist es offiziell: Venedig führt laut der Deutschen Presseagentur (dpa) testweise Gebühr für Tagestouristen ein. Die Stadt kennt sich aus mit Overtourism, die ins Extrem gesteigerte Form des Massentourismus mit all ihren negativen Auswirkungen: Auf 50.000 Einwohner kommen rund fünf Millionen Besucher, die jährlich nach Venedig strömen. Um den Besucherandrang in der Weltkulturerbe-Stadt zu begrenzen, sollen ab 2024 Kurzbesucher, die nur ein paar Stunden in der Lagunenstadt bleiben, fünf Euro Eintritt bezahlen. An manchen Tagen nur, aber immerhin.

Der Contributo d'Accesso (zu deutsch: Zugangsgebühr) ist eines der Themen, über die in Venedig seit langer Zeit gestritten wird.

Der Ärger richtet sich aber vor allem gegen Tagesurlauber, die die große Mehrheit sind: Kreuzfahrttouristen oder auch Besucher, die morgens kommen und abends wieder weg sind. Bürgermeister Luigi Brugnaro steht hinter der Idee einer Gebühr: „Ich rufe alle zur Zusammenarbeit auf – damit Venedig gerettet und die älteste Stadt der Zukunft werden kann.“ Ziel sei ein „Gleichgewicht der Interessen“ zwischen Einwohnern und Touristen. Mit anderen Worten: Die Lagunenstadt braucht dringend das Geld, um ihre Sehenswürdigkeiten, die ständig vom Verfall durch das mittlerweile jährliche Hochwasser bedroht sind, zu erhalten. Hinzu kommt, dass die Millionen Besucher dem fragilen Städtchen ebenfalls zusetzen, ebenso wie die Abgase der täglich in die Lagune einfahrenden Schiffe und Boote.

Test-Konzept soll 2024 beginnen: Zunächst an 30 Tagen im Jahr

2024 sollen Kurzbesucher zunächst einmal an 30 Tagen zahlen müssen, die erfahrungsgemäß besonders frequentiert sind: über Karneval wahrscheinlich oder an Ostern. Dann muss man sich vorab übers Internet einen QR-Code besorgen und aufs Handy laden. Kontrolliert werden soll das „Venedig-Ticket“ insbesondere am Bahnhof und an den Anlegestellen der Boote. Wenn jemand ohne Ticket erwischt wird, sollen dann 50 bis 300 Euro Strafe fällig werden. Die Einnahmen - geschätzt: sechs Millionen Euro - sollen dafür ausgegeben werden, Venedig zu erhalten.

Experten zweifeln jedoch daran, dass die Gebühr etwas bringt. Warum sollten sich Besucher von fünf Euro abschrecken lassen – in einer Stadt, die ihnen ohnehin viel abverlangt? Der offizielle Tarif für eine halbe Stunde Gondelfahrt am Abend liegt inzwischen bei 100 Euro, ein Preis, den nur noch solvente japanische Touristen bereit sind zu zahlen. Im Caffè Florian am Markusplatz kostet der Cappuccino 11,50 Euro, der Bellini-Cocktail in der so legendären wie überfrequentierten „Harry's Bar“ das Doppelte.

Angst vorm Scheitern: Wie viel bringt die Tagesgebühr Venedig wirklich?

Bürgerinitiativen nehmen der Kommune indes nicht ab, dass die Gebühr ernst gemeint ist. Die Zeitung Corriere della Sera hat ausgerechnet, dass die erwarteten Einnahmen gerade ausreichen, um die nötige Infrastruktur und die Kontrollen zu finanzieren.

Viele mutmaßen deshalb, dass der Beschluss - und insbesondere der Termin ausgerechnet jetzt - damit zusammenhängt, dass die Unesco derzeit berät, ob Venedig auf die Rote Liste des „bedrohten Weltkulturerbes“ gesetzt wird. Im Juli hatten Experten der UN-Kulturorganisation die Listung empfohlen, weil Stadt und Lagune irreversiblen Veränderungen durch Massentourismus und Klimawandel ausgesetzt seien.

Das brächte Venedig dann in eine Liga mit Kriegsgebieten wie Damaskus, Sanaa oder seit kurzem auch Odessa – was die um ihren Ruf besorgte Kommune natürlich unbedingt verhindern will. Die internationalen Schlagzeilen kommen Bürgermeister Brugnaro also ganz recht. Die Unesco will in den nächsten Tagen entscheiden.