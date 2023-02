Reisen nach Polen: Warschau ist Europas bestes Reiseziel

Bei den Tourismusverantwortlichen in Polens Hauptstadt war der Jubel groß: Warszawa heißt der Gewinner im internationalen Wettbewerb „European Best Destinations 2023“.

Bei dem Wettbewerb „European Best Destinations 2023“ hat Polen den ersten Platz gewonnen und kann sich damit als Europas interessantestes Reiseziel bezeichnen. Aber nicht nur das: Warschau erhielt die meisten Stimmen überhaupt in der Geschichte des 2009 gegründeten Wettbewerbs und ließ die Nächstplatzierten Athen, Maribor und Wien deutlich hinter sich.

Drei Wochen lang waren die Menschen in 21 europäischen Ländern dazu aufgerufen, online ihr bestes Reiseziel 2023 zu wählen. Rund 700.000 Stimmen wurden abgegeben, ein neuer Rekord in der Geschichte des prestigeträchtigen Wettbewerbs. Polens Hauptstadt vereinte insgesamt 142.081 Stimmen, soviel wie kein Wettbewerber zuvor. Auf dem zweiten Platz landete Griechenlands Hauptstadt Athen mit rund 91.000 Stimmen. Die slowenische Stadt Maribor folgte auf Platz 3 vor Wien, dem italienischen Cittadella und Essen als deutschem Vertreter.

Warschau ist sehr gut von Berlin aus erreichbar

„Schön, freundlich, grün, weltoffen“, so charakterisieren die Organisatoren des Wettbewerbs Warschau und empfehlen die Stadt für eine Familien-Städtereise, eine kulturelle Tour, ein Einkaufserlebnis oder einen romantischen Aufenthalt. Hervorgehoben wird, dass Warschau „als eines der sichersten Städtereiseziele in Europa gilt“.

Konrad Guldon, der Leiter des Polnischen Fremdenverkehrsamtes in Berlin, stimmt in diese Lobeshymnen nur allzu gerne ein: „Warschau ist schon längst nicht mehr nur ein Geheimtipp, sondern eine der aufregendsten und pulsierenden Städte Europas.“

Warschau locke die Besucher nicht nur mit seiner originalgetreu wiederaufgebauten Altstadt, die zum Welterbe der UNESCO gehört, oder mit seinen königlichen Schlössern. „Warschau ist eine Stadt, die viele überrascht: ob mit dem vielen Grün, seiner modernen Architektur, der Vielfalt an vegetarischen und veganen Restaurants oder seinen trendigen Bars und Clubs.“

Von dem prestigeträchtigen Preis erhofft sich Guldon eine steigende Nachfrage von den deutschen Gästen. „Warschau ist von vielen deutschen Städten gut erreichbar und verfügt über ein hervorragendes Angebot an Unterkünften, von denen viele erst in den letzten Jahren neue entstanden sind“, wirbt er. Mehr über die Angebote in Warschau unter www.warsawtour.pl, mehr zu Reisen nach Polen unter www.polen.travel

