Reisende müssen zum Ferienbeginn mit viel Verkehr rechnen

Berlin -Zum Beginn der Osterferien an diesem Wochenende dürfte es auf den Straßen in Berlin und Brandenburg wieder voll werden. Die Verkehrsinformationszentrale geht insbesondere für den freitäglichen Berufsverkehr von einem hohen Verkehrsaufkommen aus und riet auf Twitter, „wenn möglich erst am späteren Abend oder Samstagmorgen die Fahrt“ anzutreten. Der ADAC rechnet insbesondere auf den Autobahnen 2 und 24 in Richtung Nord- und Ostsee mit viel Verkehr, ebenso auf der A9 in Richtung Süden. Auch auf dem Berliner Ring staut es sich üblicherweise.