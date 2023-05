Reitunfall: PSG-Torhüter mit schweren Kopfverletzungen in Klinik geflogen

Sergio Rico ist am Sonntagmorgen in der Nähe seiner Heimatstadt Sevilla vom Pferd gefallen. Sein Zustand sei ernst.

Sergio Rico, Torhüter bei Paris Saint Germain, liegt nach einem Reitunfall schwer verletzt im Krankenhaus. Der 29-jährige Fußballprofi des französischen Meisters ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Sonntagmorgen in der Nähe seiner Heimatstadt Sevilla vom Pferd gefallen. Als er auf dem Boden aufschlug, habe ihm das Tier in den Nacken getreten, berichtet unter anderem die spanische Zeitung Marca.

Rico erlitt ein Schädelhirntrauma und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus in Sevilla gebracht, wo er intubiert wurde. Die Ärzte sprechen laut der Zeitung von einem ernsten Zustand. In der Klinik wurden lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet. Laut einem Bericht der Zeitung Marca ist der 29-Jährige inzwischen stabil.

Rico, der früher für den FC Sevilla spielte, war in seine Heimat gefahren, nachdem PSG-Trainer Christophe Galtier seinen Spielern nach dem Gewinn der Meisterschaft einen Tag frei gegeben hatte. Noch am Samstag hatte Rico im Auswärtsspiel gegen Racing Straßburg (1:1) auf der Bank gesessen. Ricos Ex-Klub FC Sevilla wünschte dem Schlussmann per Twitter „viel Kraft und eine schnelle Genesung“.