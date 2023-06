Reizgas-Attacke auf queere Bar in Prenzlauer Berg

Bei einem Streit in einer Bar in Prenzlauer Berg haben unbekannte Täter Gäste homophob beleidigt und zwei Männer mit Reizgas verletzt. Sie wollten am frühen ...

Berlin -Bei einem Streit in einer Bar in Prenzlauer Berg haben unbekannte Täter Gäste homophob beleidigt und zwei Männer mit Reizgas verletzt. Sie wollten am frühen Sonntagmorgen das Lokal in der Eberswalder Straße betreten - als ihnen am Eingang gesagt wurde, dass es sich um eine queere Bar handele, kam es zum Streit, wie die Polizei mitteilte. Die Männer bepöbelten Gäste und verließen die Bar wieder.

Wenig später kehrten sie jedoch zurück, versprühten Reizgas im Innenraum und beleidigten Gäste homophob, bevor sie flüchteten. Ein Mitarbeiter der Bar, 25 Jahre alt, sowie ein 34-jähriger Gast wurden von dem Reizgas verletzt und von Rettungskräften versorgt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.