Rekord bei Bevölkerungsanstieg: Zuzug aus Ukraine ein Grund

Die Bevölkerung in Brandenburg ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit der Wiedervereinigung nicht. Ein Grund für den Wachstumsrekord ist die Zuw...

Potsdam -Die Bevölkerung in Brandenburg ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit der Wiedervereinigung nicht. Ein Grund für den Wachstumsrekord ist die Zuwanderung von Menschen aus der Ukraine, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Bei den Geburten gab es im Jahresvergleich einen Rückgang.

Ende des vergangenen Jahres lebten in Brandenburg 2.573.135 Menschen. Das waren 1,4 Prozent oder 35.267 mehr als ein Jahr zuvor. Laut Statistik-Behörde handelt es sich um den stärksten Bevölkerungsanstieg, den die Bevölkerungsfortschreibung seit der Wiedervereinigung 1990 erfasst hat. Von den 413 Brandenburger Städten und Gemeinden bilanzierten 297 eine Zunahme im Vergleich zum Jahr 2021.

Nach Brandenburg zogen laut Statistik-Amt insgesamt 119.806 Menschen, 64.285 Menschen zogen fort. Der Wanderungsgewinn von 55.521 Personen habe sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Der überwiegende Teil ist auf Menschen aus dem Ausland zurückzuführen, darunter vor allem aus der Ukraine.

Aus der Ukraine kamen im vergangenen Jahr unter dem Strich 26.307 Menschen nach Brandenburg. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung stieg im Bundesland auf 7,0 Prozent. Dadurch sei auch das Durchschnittsalter in Brandenburg gesunken: von 47,3 Jahren im Jahr 2021 auf 47,1 Jahre.

Fast alle Gemeinden in Brandenburg verzeichneten einen Sterbeüberschuss - also mehr Sterbefälle als Geburten. Landesweit seien 19.963 Menschen mehr gestorben als geboren wurden. Ursache sei der Geburtenrückgang um 8,4 Prozent (- 1 590) im Vergleich zum Vorjahr. 17.439 Kinder erblickten 2022 in Brandenburg das Licht der Welt. Die Zahl der Sterbefälle blieb mit 37.402 nahezu stabil.