Rekord bei Fehltagen: Psychische Krankheiten in Brandenburg Ängste, Depressionen, Neurosen: Psychische Erkankungen belasten viele Menschen und führen zu Arbeitsausfällen. Laut einer Auswertung der DAK sind die Zahlen ... dpa

Potsdam -In Brandenburg haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK noch nie so oft wegen psychischer Erkrankungen gefehlt wie 2022. Im vergangenen Jahr gab es im Bundesland 328 Fehltage wegen psychischer Erkrankungen pro 100 DAK-Versicherte, wie die Krankenkasse in ihrem „Psychreport“ berichtet. 2021 waren es noch 314, vor zehn Jahren nur 220 Tage gewesen. Im Zehn-Jahres-Vergleich stieg die Zahl der Fehltag demnach um rund 49 Prozent.