Rekord-Hitze: Touristenansturm im Death Valley

Die Vereinigten Staaten werden derzeit von einer Hitzewelle heimgesucht. Besonders in den Bundesstaaten Kalifornien, Texas und Louisiana kam es in den vergangenen Tagen zu Rekord-Temperaturen. Das sogenannte Death Valley – das „Tal des Todes“ – in Kalifornien ist ein besonderer Hitzepol, an dem besonders hohe Temperaturen gemessen werden. Wie der Nachrichtensender CBS News berichtet, könnte die Hitze im Tal in den kommenden Tagen einen neuen Rekord erreichen. Viele Touristen machen sich jetzt auf den Weg, um das zu erleben.

Am Sonntag wurden im Death Valley bereits 125,6 Grad Fahrenheit (52 Grad Celsius gemessen). Doch die Temperaturen sollen weiter steigen. Auf der Erde wurde bisher nur selten eine Temperatur von über 54 Grad gemessen – meistens im Tal des Todes.

Offenbar wollen nun viele ein Foto neben der bekannten Temperatur-Anzeige im Death Valley machen. Experten warnen allerdings davor, sich bei solch hohen Temperaturen in das Tal zu wagen – es besteht Lebensgefahr. Aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit lässt sich die sogenannte Kühlgrenztemperatur berechnen, die durch die Verdunstung von Schweiß auf der Haut entsteht. Über einem gewissen Wert kann der Körper die Hitze schließlich nicht mehr abwehren. Dieser Effekt kann bereits bei 31 Grad eintreten.