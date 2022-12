Rekordwärme an Silvester erwartet Temperaturen fast wie im Sommer. Am Oberrhein können tagsüber Werte bis 21 Grad erreicht werden. dpa

Offenbach -Ausgerechnet der Kaltlufteinbruch in den USA sorgt in Deutschland für Rekordwärme an Silvester. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet „vielerorts das wärmste Silvester seit den Aufzeichnungen“.