Rekordwert: AfD erreicht in Umfrage 21 Prozent

Die AfD hat einer neuen Umfrage zufolge nach ihren jüngsten Wahlerfolgen in Thüringen und Sachsen-Anhalt noch einmal zugelegt. Im aktuellen Insa-Meinungstrend, der im Auftrag der Bild-Zeitung ermittelt wurde, kommt die rechtspopulistische Partei mittlerweile auf 21 Prozent der Stimmen. Mit diesem Rekordwert liegt die AfD nur noch 4,5 Prozentpunkte hinter der Union (25,5 Prozent).

Die SPD kommt laut der Umfrage auf 19 Prozent (– 0,5), die Grünen erreichen 14,5 Prozent (+1), die FDP stagniert bei 6,5 Prozent. Die Linke schafft es Insa zufolge wieder auf 5 Prozent und würde damit den Sprung in den Bundestag packen.

Ampel-Koalition erreicht nicht die parlamentarische Mehrheit

Die Ampel-Koalition erreicht laut Auswertung der Bild-Zeitung nur 40 Prozent, womit sie von einer parlamentarischen Mehrheit weit entfernt ist. Auch für Schwarz-Rot (zusammen 44,5 Prozent) und Schwarz-Grün (zusammen 40 Prozent) würde es nicht reichen. Eine mögliche Koalitionsoption wäre dem Bericht zufolge eine Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP, die mit zusammen 51 Prozent auf eine Mehrheit kämen. Ebenfalls möglich: Eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP, die zusammen auf 46,5 Prozent kämen.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 25,5 % | AfD 21 % | SPD 19 % | GRÜNE 14,5 % | FDP 6,5 % | DIE LINKE 5 % | Sonstige 8,5 %

Bundeszentrale: AfD ist mehr als ein typisch ostdeutsches Phänomen

Die AfD liegt seit Wochen im Umfragehoch – erste Wirkungen sind zu sehen. In Thüringen nahm der bundesweit erste AfD-Landrat Robert Sesselmann am Montag seine Arbeit auf. In der sachsen-anhaltinischen Stadt Raguhn-Jeßnitz stellt die AfD künftig ihren ersten hauptamtlichen Bürgermeister. Ihr Kandidat Hannes Loth setzte sich am Sonntag bei einer Stichwahl gegen den parteilosen Nils Naumann durch.

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, warnte davor, die hohen Zustimmungswerte für die AfD als Protest oder typisch ostdeutsches Phänomen abzutun. „Ich warne davor, die Wahl der AfD noch als Protest zu begreifen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Die Wählerinnen und Wähler wollen diese Partei. Darin besteht der Ernst der Lage.“ In Teilen der Gesellschaft hätten sich bestimmte Positionen etabliert, die nicht hinnehmbar und mit demokratischen Prinzipien unvereinbar seien. (mit dpa)