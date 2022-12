Rekordzahl an Alkoholtoten in Großbritannien Woran liegt es, dass im Jahr 2021 so viele Menschen wie noch nie an den Folgen ihres Alkoholkonsums gestorben sind? Die britische Statistikbehörde ONS nennt ... dpa

ARCHIV - Die Silhouette eines Alkohol trinkenden Mannes. In Großbritannien ist die Zahl der Alkoholtoten in der Corona-Zeit drastisch gestiegen. Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

London -In Großbritannien sind 2021 so viele Menschen wie noch nie an den Folgen schweren Alkoholkonsums gestorben. Das liege wohl an der Corona-Pandemie, während der starke Trinker noch mehr Alkohol zu sich genommen hätten als ohnehin, teilte die britische Statistikbehörde ONS am Donnerstag mit.