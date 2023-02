Rekrutiert die Wagner-Gruppe US-Veteranen für den Kampf in der Ukraine?

Die russische Söldner-Gruppe Wagner versucht einem Medienbericht zufolge möglicherweise, amerikanische Veteranen für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren. Wie das Militärnachrichten-Portal Task&Purpose berichtet, könnte ein Propaganda-Video, das derzeit in den sozialen Medien kursiert, ein Rekrutierungswerbespot von Wagner sein, der sich an US-Militärveteranen richtet. Unklar ist allerdings, ob das Video tatsächlich von den Wagner-Söldnern produziert wurde.

In dem Video wendet sich ein Erzähler mit starkem russischen Akzent an Veteranen, die sich dem Militär angeschlossen haben, weil sie „davon geträumt haben, viel zu tun, um Amerika wieder großartig zu machen“, nur um „desillusioniert zu sein, wenn sie Zeugen der Zerstörung von Ländern und getöteten Zivilisten werden“. Als nächstes kommt eine Aufnahme von Nazis mit Fackeln, die in Form eines Hakenkreuzes marschieren. Dann wird die Flagge des ukrainischen Asow-Regiments gezeigt. Der Erzähler spricht davon, dass das einzige Land, das dieses „Übel“ bekämpfe, Russland sei und fordert jeden Amerikaner, der ein „wahrer Patriot“ ist, auf, „sich den Reihen der Krieger Russlands anzuschließen“. In dem Video wird zudem das Abzeichen der Wagner-Söldner gezeigt.

Das US-Verteidigungsministerium konnte auf Nachfrage von Task&Purpose nicht bestätigen, dass die Wagner-Gruppe versucht, amerikanische Veteranen zu rekrutieren. Das Video sei jedoch bekannt.

Aus der Privatarmee Wagner seien derzeit rund 50.000 Kämpfer in der Ukraine im Einsatz, hieß es kürzlich aus dem Nationalen Sicherheitsrat der USA. Darunter seien 10.000 Söldner und 40.000 Strafgefangene, die Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Gefängnissen angeworben haben soll. Der Geschäftsmann ist von der US-Bundespolizei FBI wegen Einmischung in die US-Präsidentenwahl zur Fahndung ausgeschrieben.