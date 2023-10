Zahlreiche Moscheen in Berlin laden am Dienstag zum traditionellen Tag der offenen Moschee ein. Der Tag wird bundesweit begangen und soll den Austausch zwischen den Menschen fördern. Berliner haben an dem Tag die Möglichkeit, die islamischen Gotteshäuser zu besuchen. Laut Hauptstadtportal nehmen in der Hauptstadt insgesamt 29 Moscheen teil, darunter etwa die fünf Ditib-Moscheen. Der Eintritt ist kostenlos. Es werden außerdem Führungen, Informationsmaterial und Ausstellungen angeboten. Der Aktionstag findet parallel zum Tag der Deutschen Einheit statt.

Fokus der offenen Moschee sei die „authentische Vermittlung des religiösen Selbstverständnisses“, wie das Berliner Stadtportal mitteilte. Es sei mehr denn je notwendig, sich „auf Basis von grundlegenden Informationen über den Islam auszutauschen“.

Muslimische Kulturwoche: Einblicke in die Religion und Kultur

Am Montag, dem 2. Oktober, startete außerdem die bislang dritte muslimische Kulturwoche. Die Woche sei laut den Veranstaltern eine Gelegenheit, Kultur und Vielfalt zu erkunden, den Dialog zu fördern und Einblicke zu gewinnen. Besuchern werden Workshops, Ausstellungen, Kindertheater, Buchvorstellungen und Podiumsgespräche geboten. Ein Highlight sei nach Angaben der Veranstalter die Ausstellung „Moscheen in Europa“ in der Wilmersdorfer Moschee. Das Gotteshaus wurde 1928 eröffnet und gilt als die älteste Moschee Deutschlands.