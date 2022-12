Rente, Arbeitslosengeld: Das ändert sich 2023

Im kommenden Jahr gibt es einige Neuregelungen bei der Rente und im Arbeitsleben. Was Rentner und Beschäftigte dazu wissen müssen.

Eine Frau hält eine Geldbörse mit Banknoten in der Hand.

Eine Frau hält eine Geldbörse mit Banknoten in der Hand. dpa/Monika Skolimowska

Zum Jahreswechsel treten eine Reihe gesetzlicher Änderungen in Kraft, die Rentner und Arbeitnehmer betreffen. Ein Überblick über die wichtigsten Neuregelungen:

Beitragssatz der Rentenversicherung

Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ab dem 1. Januar weiterhin 18,6 Prozent. In der knappschaftlichen Rentenversicherung bleibt es bei 24,7 Prozent. Der Mindestbeitrag zur freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung liegt ab 1. Januar bei 96,72 Euro monatlich.

Renteneintrittsalter

Im kommenden Jahr wird das Renteneintrittsalter um einen Monat angehoben: Versicherte, die 1957 bzw. 1958 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze mit 65 Jahren und elf Monaten bzw. mit 66 Jahren. Die Jahrgänge 1964 und jünger erreichen die Regelaltersgrenze mit 67 Jahren („Rente mit 67“).

Erwerbsminderung

Wer vor Erreichen der Regelaltersgrenze vermindert erwerbsfähig wird, hat in der Regel noch keine ausreichenden Rentenanwartschaften aufbauen können. Deshalb werden Bezieher einer Erwerbsminderungsrente so gestellt, als hätten sie nach dem Eintritt der Erwerbsminderung weitergearbeitet wie zuvor (Zurechnungszeit). Die Zurechnungszeit wird bis zum Jahr 2031 schrittweise bis auf 67 Jahre verlängert. Bei einem Beginn der Erwerbsminderungsrente im Jahr 2023 endet die Zurechnungszeit mit 66 Jahren.

Beitragsbemessungsgrenze

Im Jahr 2023 steigt die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung im Westen von 7050 Euro auf 7300 Euro im Monat. Im Osten steigt sie von 6750 Euro im Monat auf 7100 Euro.

Hinzuverdienstgrenze

Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten („Rente mit 63“) entfällt ab 1. Januar ersatzlos. Damit können Frührentnerinnen und Frührentner unbeschränkt hinzuverdienen. Bei Renten wegen Erwerbsminderung werden die Hinzuverdienstgrenzen ab 1. Januar deutlich angehoben: Die jährliche Hinzuverdienstgrenze für eine Rente wegen voller Erwerbsminderung wird im kommenden Jahr 17.823,75 Euro betragen. Bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wird die jährliche Hinzuverdienstgrenze 35.647,50 Euro betragen. Daneben gilt – wie bisher – die individuelle Hinzuverdienstgrenze weiter, die sich am höchsten Verdienst der letzten 15 Jahre vor dem Eintritt der Erwerbsminderung orientiert. Die individuelle Grenze kann also höher sein als die pauschale Grenze.

Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung

Ab 1. Januar steigt der Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung von 2,4 auf 2,6 Prozent. Die befristete Senkung des Beitragssatzes seit dem Jahr 2020 läuft am 31. Dezember 2022 aus.

Kurzarbeitergeld

Die Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld werden verlängert. Damit ist es bis zum 30. Juni 2023 ausreichend, wenn in Betrieben mindestens zehn Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsausfall von mehr als zehn Prozent haben. Außerdem können auch Leiharbeiter weiterhin Kurzarbeitergeld beziehen.

Arbeitslosengeld für kurz befristet Beschäftigte

Zum 1. Januar wird die Sonderregelung für überwiegend kurz befristet Beschäftigte entfristet. Danach kann Anspruch auf Arbeitslosengeld unter erleichterten Bedingungen geltend gemacht werden: Für diese Personen reichen Versicherungspflichtzeiten von sechs Monaten innerhalb der letzten 30 Monate vor der Arbeitslosigkeit aus. Ansonsten müssen für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld Versicherungszeiten von zwölf Monaten vorliegen. Die Sonderregelung soll zum Beispiel den kurzfristigen Engagements von Kunst- und Kulturschaffenden Rechnung tragen.