Rentenerhöhung: Wann das Geld auf dem Konto ist

Rentnerin sitzt am Schreibtisch. Christin Klose/dpa

Rentnerinnen und Rentner, die bislang die versprochene Rentenerhöhung noch nicht auf ihrem Bankkonto finden konnten, müssen sich noch etwas gedulden. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) hat am Donnerstag darauf hingewiesen, dass das Rentenplus nicht bei allen Ruheständlern gleichzeitig ankommt. Spätestens bis zum Ende des Monats sollen die Zahlungen jedoch erfolgen. In den alten Bundesländern steigen die Renten um 4,39 Prozent, in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent.

Wann die höhere Rente kommt, hängt vom Renteneintritt ab: Wer bis März 2004 in Rente gegangen ist, hat die angepasste Rente bereits Ende Juni erhalten. Wer nach diesem Zeitpunkt berentet wurde, wird die höhere Rente erst Ende Juli überwiesen bekommen.

Wie hoch das Rentenplus konkret ausfällt, können Rentnerinnen und Rentner ihrer Rentenanpassungsmitteilung entnehmen. Darin steht laut DRV auch, wann der neue Betrag ausgezahlt wird. Der Versand der Mitteilungen hat bereits begonnen und soll voraussichtlich bis zum 26. Juli abgeschlossen sein. Empfänger müssen nichts dafür tun.