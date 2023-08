Ein 84-jähriger Mann ist auf einem E-Bike auf der Autobahn 24 zwischen Berlin und Hamburg gefahren und dabei von Polizisten erwischt worden. Der Rentner hatte am Dienstagnachmittag vermutlich die Orientierung verloren und war auf der Standspur der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Er wurde dabei zufällig von einer Polizeikontrolle, die auf der anderen Fahrbahnseite eingerichtet war, gesehen.

Die Polizisten brachen die Verkehrskontrolle ab und eilten dem Radfahrer hinterher. Bei der Befragung sei klar geworden, dass der Mann aus der Region kam, offensichtlich die Orientierung verloren hatte und irrtümlich auf die A24 gefahren war. Der Rentner wurde samt E-Bike in den Streifenwagen geladen und nach Hause gebracht.