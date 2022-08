Knapp vier Monate nach dem Mord an einem Rentner in Berlin-Pankow hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 57-Jährige wurde von Zielfahndern im spanischen Malaga aufgespürt und festgenommen, teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Der Mann habe dort gelebt und einen festen Wohnsitz gehabt. Er wurde in der vergangenen Woche von den Ermittlern in die Hauptstadt überführt, wo er mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt.

Ihm wird vorgeworfen, im April einen 86-jährigen Berliner in seiner Wohnung in Pankow getötet zu haben. „Der Verdächtige steht in dringendem Tatverdacht, den Senior aus Habgier erschlagen und Bargeld geraubt zu haben“, erklärte ein Polizeisprecher. Bereits am 9. Mai war durch die Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl wegen Raubmordes beim Amtsgericht Tiergarten beantragt und von dort erlassen worden.