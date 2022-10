Rentnerin schwer verletzt bei Sturz in Straßenbahn Ein Rentnerin ist in einer bremsenden Straßenbahn in Berlin-Neuhohenschönhausen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Tram der Linie M5 war am Fre... dpa

Berlin -Ein Rentnerin ist in einer bremsenden Straßenbahn in Berlin-Neuhohenschönhausen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Tram der Linie M5 war am Freitagnachmittag auf der Zingster Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An der Ahrenshooper Straße musste die Tram demnach stark bremsen, weil ein Auto den Weg kreuzte. Zum Zusammenstoß kam es den Angaben zufolge jedoch nicht. Die 78-jährige fiel beim Bremsmanöver auf den Boden der Straßenbahn. Sie kam mit schweren Rückenverletzungen ins Krankenhaus. Auch die Tramführerin wurde in einer Klinik versorgt. Die 47 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.