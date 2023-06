Rentnerin vermutlich von Pflegedienst eingeschlossen

Eine Seniorin in Potsdam ist in ihrer eigenen Wohnung eingeschlossen worden - vermutlich vom eigenen Pflegedienst. Die Polizei befreite die 81-jährige Frau a...

Potsdam -Eine Seniorin in Potsdam ist in ihrer eigenen Wohnung eingeschlossen worden - vermutlich vom eigenen Pflegedienst. Die Polizei befreite die 81-jährige Frau am frühen Sonntagmorgen nach einem Alarm durch Nachbarn und prüft, ob der Pflegedienst sie versehentlich oder vorsätzlich eingeschlossen habe. Die Frau habe angegeben, dass Mitarbeiter eines Pflegeunternehmens zugeschlossen hätten, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Die Nachbarn informierten die Polizei, weil sie ungewöhnliche Geräusche gehört hatten. Die Feuerwehr öffnete daraufhin die Wohnung. In der Wohnung fand sich laut Polizei kein Schlüssel, so dass die Frau sich nicht selbst helfen konnte. Sie sei den Umständen entsprechend wohlauf gewesen.