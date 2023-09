Bei der Berliner S-Bahn kommt es am Mittwochmorgen wegen mehrerer Reparaturen zu Verspätungen und Ausfällen. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf X mitteilte, sind wegen einer Reparatur am Signal in Teltow-Stadt die Linien S25 und S26 betroffen. Die Linie S26 verkehrt nur zwischen Waidmannslust und Potsdamer Platz. Zwischen Potsdamer Platz und Teltow Stadt sollen Fahrgäste die Linie S25 nutzen. In Lichterfelde Süd ist ein Umstieg erforderlich.

Wegen einer Reparatur an einer Weiche verkehrt die Linie S45 derzeit nur zwischen Flughafen BER Terminal 1 und Tempelhof. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Tempelhof und Südkreuz die Linien S41, S41 und S46 zu nutzen.