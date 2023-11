Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Mittwochmorgen auf mehrere Einschränkungen einstellen. Wie die S-Bahn auf X, ehemals Twitter, mitteilte, liegt dies an einer Reparatur an der Strecke zwischen den Stationen Baumschulenweg und Schöneweide. Die Linie S45 verkehrt derzeit nur zwischen den Stationen Schöneweide und dem BER-Terminal T1.

Die Linie S47 verkehrt nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld. Die Linie S85 verkehrt derzeit nicht. Auf den Linien S46, S8 und S9 kann es zudem zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Wann die Bauarbeiten beendet sein werden, ist noch nicht bekannt.